أجواء التحدي تسبق ليلة “Latino Night” التاريخية ضمن موسم الرياض ٢٠٢٤

شهدت منطقة المكسيك ضمن “بوليفارد وورلد” في الرياض مؤتمرًا صحفيًا استكمالاً لأسبوع الملاكمة الذي يسبق النزال المرتقب “Latino Night” المزمع إقامته يوم السبت المقبل، ضمن فعاليات موسم الرياض ٢٠٢٤.

ويحبس عشاق الملاكمة أنفاسهم انتظارًا لهذه الليلة، التي ستشهد مواجهات مثيرة تجمع نخبة من أبطال العالم في منطقة “ذا فنيو”.

وفي كلمته، عبّر أوسكار دي لا هويا، رئيس مجلس إدارة “غولدن بوي بروموشنز”، عن حماسه قائلاً: “الملاكمون على أهبة الاستعداد لتقديم أداء استثنائي بأسلوب الملاكمة اللاتيني، فهناك سحر خاص يضفي على هذه المواجهات طابعًا فريدًا، وسيبذلون قصارى جهدهم لإبراز مهاراتهم”.

كما عبّر الملاكم البريطاني كريس بيلام-سميث عن فخره بالمشاركة في هذا الحدث قائلاً: “يشرفني أن أكون جزءًا من هذا النزال الكبير الذي يجذب عشاق الملاكمة من كل أنحاء العالم. سأقدم أفضل ما لديّ وأتطلع إلى خوض معركة قوية ليلة السبت”.

في المقابل، عبّر البطل المكسيكي غيلبرتو “زوردو” راميريز عن حماسته قائلاً: “شكرًا لتركي آل الشيخ ولكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث. سأمثل المكسيك بفخر، وأعيد اللقب إلى الوطن”. ويخوض راميريز مواجهة قوية ضد بيلام-سميث على ألقاب الوزن الثقيل المتوسط لـ WBO وWBA في مباراة من ١٢ جولة.

وشهد المؤتمر تصريحات مثيرة من الملاكم الأمريكي تيفين فارمر الذي عبّر عن استيائه من الحديث عن نزال مستقبلي بين ويليام زيبايدا وشاكور ستيفنسون، مؤكدًا أن تركيزه ينصب على مواجهته القادمة ضد زيبايدا، قائلاً: “سأثبت قوتي على الحلبة وأقلب التوقعات”.

ويتضمن الحدث أيضًا نزالاً بين خوسيه راميريز وأرنولد باربوزا جونيور في تصفيات لقب وزن الوسط الخفيف لـ WBO، إضافة إلى مواجهة مرتقبة على لقب الوزن الخفيف المؤقت لـ WBC بين ويليام زيبايدا وتيفين فارمر.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

من جانبه، يسعى الملاكم السعودي زياد المعيوف لتحقيق انتصار جديد في نزال من ٦ جولات ضد المكسيكي خوان غارسيا، لتعزيز حضوره على الساحة الدولية.

ويختتم الحدث بلقاءات الوزن الرسمي اليوم (الجمعة) في منطقة المكسيك ضمن “بوليفارد وورلد”، مما يمهّد الطريق لليلة تاريخية ينتظرها عشاق الملاكمة حول العالم.