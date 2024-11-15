زلزال بقوة 9ر4 درجات يضرب ولاية ملاطيا وسط تركيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ضرب زلزال بقوة 9ر4 درجات على مقياس ريختر اليوم، ولاية ملاطيا وسط تركيا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” أن الزلزال وقع الساعة 46ر10 بالتوقيت المحلي (46ر7 بتوقيت غرينتش) مشيرة إلى أن مركزه منطقة (دوغان شهير) في ملاطيا على عمق 7 كيلومترات.

من جانبه أكد والي ملاطيا سدار ياوز، عدم تلقي أي بلاغات فورية عن خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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