برنامج الإسكان يختتم مشاركته في معرض سيتي سكيب العالمي 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتم برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-، مشاركته في معرض سيتي سكيب العالمي 2024، أكبر معرض عقاري في العالم, الذي أقيم بالرياض خلال الفترة من 11 – 14 نوفمبر الحالي.

وشهد معرض سيتي سكيب في ختامه تعاملات عقارية بقيمة 230 مليار ريال خلال أربعة أيام، وبمشاركة أكثر من 400 جهة عارضة، وأكثر من 169 ألف مطور محلي ودولي، وأكثر من 550 متحدثًا من حول العالم، فيما بلغ عدد الزوّار للمعرض أكثر من 172 ألف زائر.

واستعرض جناح البرنامج الذي يحمل شعار “من القرار للاستقرار”، دوره بالتحوّل الكبير الذي أحدثه في القطاع السكني والعقاري، وأبرز المنجزات المُحققة خلال الأعوام الماضية، ومناقشة مستقبل القطاع محليًا وعالميًا، والتعريف بالعديد من المبادرات والحلول السكنية المبتكرة التي تهدف إلى تسهيل عملية تملك المساكن وتوفير خيارات متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

ونجح برنامج الإسكان في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى أكثر من 63%، متجاوزًا الأهداف المحددة بفضل الإصلاحات التنظيمية والتشريعية التي أسهمت في تعزيز جاذبية السوق العقاري، واستقطاب استثمارات ضخمة.

وتُجسد هذه الإنجازات الالتزام الكبير من القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ بتحقيق تطلعات المواطنين، وضمان توفير السكن الملائم لهم بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وسيواصل البرنامج جهوده لتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة في قطاع العقارات، من خلال تطوير المزيد من الحلول الإبداعية التي تلبي احتياجات المواطنين، والاستفادة من التقنيات الحديثة في هذا القطاع.

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