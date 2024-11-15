السعودية | “إنفاذ” يختتم مشاركته في معرض سيتي سكيب العالمي العقاري 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتم مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” مشاركته في معرض “سيتي سكيب” العالمي، الذي أقيم في ملهم بمدينة الرياض خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر 2024م.

وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود المركز لإبراز دوره في القطاع العقاري، واستعراض أبرز الحلول المتخصصة والمبتكرة في مجالات الإسناد والتصفية، والبيع للأصول بأنواعها، التي تُسند له من الجهات القضائية والحكومية أو القطاع الخاص.

كما أشرف “إنفاذ” خلال المشاركة على مزاد “نوادر الرياض” الذي أقيم في 12 نوفمبر لعدد من العقارات تجاوزت مبيعاتها أكثر من ٣٢ مليون ريال، ومزاد “الربيع” في يوم 13 نوفمبر لأرضٍ خام تزيد مساحتها عن 600,000 متر مربع بحي الربيع بمدينة الرياض تجاوزت قيمتها أكثر من ٣.٦ مليار ريال.

وتعكس مشاركة “إنفاذ” في هذا الحدث لتعزيز التزامه بتسريع استيفاء الحقوق، وتسهيل أعمال الإسناد والتصفية للأصول بكفاءة وشفافية، مما يسهم في زيادة معدل ثقة العملاء في السوق العقارية، وتعزيز دوره الريادي في تصفية الأصول العقارية في المملكة.

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