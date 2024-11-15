انفصال هذه الشخصية عن "الطائر الرفراف"

ميرنا وليد - بيروت - أفادت وسائل إعلام تركية ان الممثلة توركو سو دميرال التي قدّمت شخصية "سربيل"، قد انفصلت عن الموسم الثالث من مسلسل "الطائر الرفراف"، وذلك من دون ذكر الأسباب الحقيقية وراء ذلك.



على صعيد آخر عرض مالكو القصر الذي تم تصوير فيه مسلسل الطائر الرفراف للبيع بمبلغ خيالي خصوصا ان هذا المكان اصبح لديه قيمة اعلامية ومعنوية اضافة الى القيمة المادية اذ يتألف من العديد من الغرف والصالونات اضافة الى الحديقة الكبيرة وغيرها من الامتيازات.

والقصر معروض للبيع مقابل 29 مليون و338 ألف دولار أميركي.