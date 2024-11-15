انت الان تتابع خبر مجلس النواب يستأنف جلساته بعد التعداد ويوجه رسالة للنواب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت رئاسة البرلمان في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئاسة مجلس النواب العراقي تؤكد على دعمها الكامل لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن 2024، وحث السيدات والسادة النواب لتوجيه وتشجيع المواطنين في مناطقهم للتعاون مع الفرق الميدانية التابعة لوزارة التخطيط الإتحادية لإنجاز مهامها بهدف إنجاح عمليات الإحصاء التي ستجرى يومي 20 و21 من الشهر الجاري".



وأضافت: "نظراً لتواجد النواب في محافظاتهم وأهمية الإحصاء تقرر إستئناف الجلسات في الأسبوع القادم بعد الإنتهاء من عمليات التعداد السكاني في البلاد".

