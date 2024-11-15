استشهاد تسعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدينة غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

استشهد تسعة فلسطينيين، وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على تجمعات للفلسطينيين في حيي الشيخ رضوان والزيتون بمدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد ستة فلسطينيين وجرح عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف تجمعين للفلسطينيين في حي الشيخ رضوان، كما استشهد ثلاثة فلسطينيين في قصف للاحتلال على تجمع للفلسطينيين، في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وفي وسط قطاع غزة، تواصل القصف المدفعي والجوي المكثف على مناطق متفرقة في مخيمي البريج والنصيرات، مخلفًا دمارًا واسعًا في منازل وممتلكات الفلسطينيين.

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