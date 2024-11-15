وفاة الأميرة يوريكو عن عمر يناهز 101 عاماً .. أكبر أفراد العائلة الإمبراطورية اليابانية سناً

ميرنا وليد - بيروت - توفيت الأميرة يوريكو، أكبر أفراد العائلة الإمبراطورية اليابانية سناً، عن عمر ناهز 101 عام، صباح الجمعة في مستشفى سانت لوك بالعاصمة طوكيو.
وكانت قد نُقلت إلى المستشفى في ىذار الماضي إثر إصابتها بسكتة دماغية خفيفة.
وُلدت الأميرة يوريكو عام 1923 وتخرجت من أكاديمية جاكوشوين النسائية في طوكيو، ثم تزوجت الأمير ميكاسا، شقيق الإمبراطور هيورهيتو الأصغر، في سن الـ18.
إستمرت زيجتهما 75 عاماً، وأنجبا خمسة أبناء، ثلاثة منهم توفوا في وقت لاحق، توفي الأمير ميكاسا عام 2016 عن 100 عام إثر نوبة قلبية. في سنواتها الأخيرة، عاشت الأميرة يوريكو في عزلة داخل قصر أكاساكا في طوكيو.
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