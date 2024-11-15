اشارت صحيفة "الأخبار" الى انكفاء القوات المعادية من شمع باتجاه جمجيم في محيط طير حرفا بعد استهدافها في مقام النبي شمعون الصفا في شمع، وعند مثلث الجبين ـ طيرحرفا جنوبي لبنان.
ولفتت وسائل اعلام اسرائيلية الى ان مروحية عسكرية قادمة من الشمال حطت في مستشفى رمبام في حيفا، وتحمل جنوداً قتلى ومصابين.
كانت هذه تفاصيل خبر الأخبار: انكفاء القوات الاسرائيلية من شمع باتجاه جمجيم في محيط طير حرفا بعد استهدافها في مقام النبي شمعون الصفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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