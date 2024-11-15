الأخبار: انكفاء القوات الاسرائيلية من شمع باتجاه جمجيم في محيط طير حرفا بعد استهدافها في مقام النبي شمعون الصفا

اشارت صحيفة "الأخبار" الى انكفاء القوات المعادية من شمع باتجاه جمجيم في محيط طير حرفا بعد استهدافها في مقام النبي شمعون الصفا في شمع، وعند مثلث الجبين ـ طيرحرفا جنوبي لبنان.

ولفتت وسائل اعلام اسرائيلية الى ان مروحية عسكرية قادمة من الشمال حطت في مستشفى رمبام في حيفا، وتحمل جنوداً قتلى ومصابين.