نوال الكويتية تنعى شقيق حسين الجسمي

ميرنا وليد - بيروت - نعت الفنانة نوال الكويتية جمال الجسمي شقيق الفنان حسين الجسمي، والذي توفي يوم أمس الخميس.

وكتبت نوال على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"عظم الله أجرك أخوي والله يرحمه ويجعل مثواه الجنة واحسن الله عزاكم إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعى الجسمي، شقيقه جمال الجسمي، حيث شارك متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، صورة لشقيقه جمال، وأرفقها بتعليق مؤثر، اكتفى فيه بكتابة: "فراقك صعب".

يذكر أن الممثل الإماراتي حبيب غلوم كان قد نعى جمال الجسمي بكلمات مؤثرة، معزياً أسرة الجسمي، إذ كتب: "لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم الأخ و الزميل جمال الجسمي في ذمة الله شقيق كل من الفنان الكبير حسين الجسمي و الاعلامي صالح الجسمي و الملحن فهد الجسمي الله يرحمه ويغفر له ويصبر أهله ومحبينه خالص التعازي للأسرة الكريمة و للأسرة الفنية في الإمارات إنا لله وإنا إليه راجعون".

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