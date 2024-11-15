شكرا لقرائتكم خبر عن 5 وسائل لفحص مرض السكر وطرق العلاج والوقاية والان مع تفاصيل الخبر

مرض السكري هو حالة صحية طويلة الأمد حيث لا ينتج الجسم ما يكفي من الأنسولين أو لا يستطيع استخدام الأنسولين الذي ينتجه بشكل فعال. والأنسولين هو هرمون ينتجه البنكرياس، مهم لأنه يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم. بدون وظيفة الأنسولين المناسبة، يمكن أن ترتفع مستويات السكر في الدم، مما يؤدي إلى مشاكل في العين والقدم والقلب والكلى. أفضل طريقة لتجنب كل هذه المشاكل الصحية هي الوقاية من مرض السكري. يمكنك القيام بذلك عن طريق اكتشافه في الوقت المناسب. وفقا لما نشره موقع healthshots.

كيفية اكتشاف مرض السكري بسرعة؟

لكشف مرض السكري بسرعة، يجب عليك التحقق من الأعراض الجسدية، وإجراء فحوصات الدم.

1ـ والطريقة الأسهل للكشف عن مرض السكري بسرعة هي من خلال البحث عن الأعراض:

مرض السكري من النوع الأول : التبول بشكل متكرر، الشعور بالعطش الشديد، فقدان الوزن دون محاولة حتى، التعب، عدم وضوح الرؤية، وزيادة الجوع.

داء السكري من النوع الثاني : زيادة العطش، والتبول المتكرر، وعدم وضوح الرؤية، وبطء التئام الجروح، والوخز أو الخدر في اليدين أو القدمين.

سكري الحمل : غالبًا ما يكون بدون أعراض، ولكن قد تعاني من زيادة العطش والتبول المتكرر.

2. اختبار سكر الدم الصائم

قبل سحب الدم منك في الصباح لقياس مستويات الجلوكوز، يجب عليك الصيام طوال الليل. ويجب أن يكون النطاق الطبيعي أقل من 100 مليجرام لكل ديسيلتر (مجم/ديسيلتر)، ولكن إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فستكون القراءة 126 مليجرام/ديسيلتر أو أعلى".

3. اختبار تحمل الجلوكوز عن طريق الفم

قبل إجراء هذا الاختبار للكشف عن مرض السكري بسرعة، ستحتاج إلى الصيام لمدة ثماني ساعات على الأقل. سيتم أخذ عينة دم منك لقياس مستوى الجلوكوز بعد الصيام ثم ستشرب سائلًا يحتوي على سكر. بعد ساعتين، سيتم أخذ عينة دم أخرى للتحقق من مستوى السكر في الدم ، وإذا كان مرتفعًا، فقد تكون مصابًا بمرض السكري، وفقًا للمعهد الوطني الأمريكي للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى . في حين أن النطاق الطبيعي أقل من 140 مجم / ديسيلتر، فإن قراءة 200 مجم / ديسيلتر أو أعلى هي مؤشر على مرض السكري.

4. اختبار الهيموجلوبين A1C

يقيس هذا الاختبار الدموي للكشف عن مرض السكري متوسط مستويات الجلوكوز في الدم على مدى الشهرين أو الثلاثة أشهر الماضية. المعدل الطبيعي أقل من 5.7%، وإذا كنت مصابًا بمرض السكري، فسيكون 6.5% أو أعلى، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة .

5. اختبار عشوائي لسكر الدم

في حالة إجراء فحص عشوائي لسكر الدم، يمكن إجراء الفحص في أي وقت من اليوم. ولا يلزمك الصيام لمدة ثماني ساعات، حيث يتم إجراء هذا الاختبار للكشف السريع عن مرض السكري بغض النظر عن الصيام. و "قراءة 200 ملغ/ديسيلتر أو أعلى تشير إلى إصابتك بمرض السكري".

كيفية علاج مرض السكري؟

بعد اكتشاف إصابتك بمرض السكري بسرعة، يمكنك البدء في العلاج.

1. مرض السكري من النوع الأول

العلاج بالأنسولين : بما أن الجسم لا ينتج الأنسولين، فإن الأشخاص المصابين بهذا النوع يحتاجون إلى أخذ حقن الأنسولين بانتظام.

إدارة النظام الغذائي : يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي متوازن ومنخفض السكريات البسيطة والكربوهيدرات في التحكم في مستويات السكر في الدم.

ممارسة الرياضة : سواء كان المشي أو الجري، فإن النشاط البدني المنتظم يساعد على إدارة مستويات السكر في الدم.

2. مرض السكري من النوع الثاني

تغييرات نمط الحياة : يعد اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام أمرًا ضروريًا لمرضى السكري. يقول الخبير: "إن فقدان 5% فقط من إجمالي وزن الجسم يمكن أن يحسن حساسية الأنسولين".

الأدوية الفموية : تساعد الأدوية مثل الميتفورمين على خفض مستويات السكر في الدم.

العلاج بالأنسولين : في المراحل المتقدمة، قد يحتاج الأشخاص المصابون بهذا النوع إلى حقن الأنسولين.

3. سكري الحمل

النظام الغذائي وممارسة الرياضة : يساعد اتباع نظام غذائي صحي جيد التخطيط غني بالألياف، مثل الحبوب الكاملة والخضراوات والفواكه، وممارسة النشاط البدني المنتظم، في التحكم بمستويات السكر في الدم.

المراقبة : إجراء اختبارات سكر الدم بشكل منتظم أمر ضروري أثناء الحمل.

الأدوية : قد يتم وصف الأنسولين إذا ظلت مستويات السكر في الدم مرتفعة.

فيما يلى.. طرق الوقاية من مرض السكرى:

- المشي

يمكن أن يكون المشي بعد تناول الطعام مفيدًا جدًا في التحكم في نسبة السكر في الدم، ووفقًا لدراسة أجريت عام 2022 في مجلة Sports Medicine، فإن المشي لمدة دقيقتين أو الوقوف بعد تناول الطعام يمكن أن يساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم.

- تقليل حجم حصص الطعام

قد يؤدي تناول كميات كبيرة من الطعام إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، ولذلك يُفضل تناول وجبات صغيرة متعددة بدلاً من وجبة واحدة كبيرة.

- قلّل الجلوس لفترات طويلة

ربطت الأبحاث الجلوس لفترات طويلة بعدد من المشاكل الصحية، بما في ذلك ارتفاع نسبة السكر في الدم، ويمكن أن يؤدي الوقوف أو المشي بعد الوجبات إلى إنفاق الطاقة التي يمكن أن تتحكم في ارتفاع نسبة السكر في الدم.

- النوم جيدًا

للحفاظ على مستويات السكر في الدم بشكل عام، يجب على المرء أن ينام لمدة 8-9 ساعات كل يوم، حيث وفقًا لمجلة السكري والغدد الصماء التابعة للجمعية الطبية الأمريكية (JAMA)، فإن فترات طويلة من قلة النوم ترتبط بمخاطر صحية مختلفة، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

- الترطيب

قد يكون شرب كميات كافية من الماء مفيدًا للأشخاص المصابين بالسكري على وجه الخصوص، لأنه يمكن أن يساعد على إخراج المزيد من الجلوكوز من الدم ومن ثم تجنب ارتفاع مستوياته.

- التحكم في مستويات التوتر لديك

وفقًا لجمعية مرضى السكري في المملكة المتحدة، يمكن أن تؤثر مستويات التوتر المرتفعة على مستويات السكر في الدم، لذلك من المهم إدارة التوتر من خلال ممارسة التأمل المنتظم وتمارين اليقظة

- مراقبة مستويات سكر الدم

من المهم مراقبة مستويات السكر في الدم بانتظام من أجل الوقاية من مخاطر الإصابة بالمرض.