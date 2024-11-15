شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك مقدمات المرض.. نصائح لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 والان مع تفاصيل الخبر

مرحلة ما قبل السكري هى حالة تكون فيها مستويات السكر في الدم أعلى من المعدل الطبيعي، ومع ذلك، فهي ليست مرتفعة بما يكفي لتصنيفها على أنها مرض السكري من النوع الثاني.. إنها علامة تحذيرية مهمة تشير إلى أن الجسم بدأ يعاني من تنظيم الأنسولين، وبدون تغييرات ضرورية في نمط الحياة، يكون الأشخاص المصابون بمرض السكري في خطر متزايد للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والسكتة الدماغية، بحسب موقع تايمز ناو.

بعض عوامل الخطر الشائعة لمرحلة مقدمات السكري هي السمنة، وقلة النشاط البدني، وتقدم العمر والتاريخ العائلي لمرض السكري. الشيء الجيد في مقدمات السكري هو أنه يمكن منعها من خلال تعديلات نمط الحياة مثل اتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة الرياضة بانتظام، وإنقاص الوزن، وفي بعض الحالات، الأدوية.

إلى جانب ذلك، فإن الفحوصات المنتظمة واختبارات الدم، مثل اختبار A1C، مهمة لمراقبة مستويات الجلوكوز في الدم والتعامل مع مقدمات السكري قبل أن تتطور إلى مرض السكري من النوع الثاني.

بعض النصائح التي تساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثانيالطعام الصحي

اختر الحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية والأطعمة الغنية بالألياف التي تساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم. قلل من الكربوهيدرات والسكريات المكررة لأنها تسبب ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم وتزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.

ممارسة الرياضة

يساعد ممارسة الرياضة المنتظمة على تحسين حساسية الأنسولين، وبالتالي مساعدة الخلايا على امتصاص الجلوكوز بشكل أكثر فعالية.

حاول ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين الهوائية المعتدلة أسبوعيًا مثل المشي السريع أو ركوب الدراجات أو السباحة.

إنقاص الوزن

حتى فقدان الوزن بنسبة 5-7% يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري بشكل كبير. يساعد الحفاظ على وزن صحي على تحسين تنظيم الأنسولين ويقلل الالتهاب المرتبط بمستويات السكر المرتفعة في الدم.

ابتعد عن الاطعمة المصنعة

حتوى الأطعمة المصنعة عادةً على نسبة عالية من الدهون غير الصحية والسكريات والمواد الحافظة التي يمكن أن تؤدي إلى مقاومة الأنسولين. اختر الأطعمة الطازجة والمصنعة بأقل قدر ممكن.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف

تساعد الأطعمة الغنية بالألياف على تقليل امتصاص السكريات، وبالتالي منع ارتفاع نسبة السكر في الدم. تعد الفاصوليا والبقول والفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة مصادر جيدة لمصادر الألياف.

ابتعد عن العصائر والمشروبات السكرية

يمكن أن تسبب المشروبات السكرية مثل المشروبات الغازية والعصائر المحلاة ارتفاعًا سريعًا في نسبة السكر في الدم. اختر الماء أو الشاي غير المحلى أو المشروبات التي لا تحتوي على سكر مضاف لتثبيت مستويات السكر في الدم.

النوم الجيد

يؤثر قلة النوم على حساسية الأنسولين ويزيد من خطر زيادة الوزن. حاول الحصول على 7-9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة لأنه يمكن أن يدعم مستويات السكر في الدم الصحية.

ابتعد عن التوتر

يمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن إلى زيادة مستويات الكورتيزول مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم. مارس أنشطة تخفيف التوتر مثل التأمل أو التنفس العميق أو الهوايات للمساعدة في إدارة مستويات الجلوكوز.

مراقبة مستويات السكر في الدم

يمكن أن يساعدك تتبع نسبة السكر في الدم على فهم كيفية تأثير العادات المختلفة على مستويات الجلوكوز.

شرب الماء

يمكن أن يساعد الماء الجسم على إزالة السكر الزائد في الدم. حاول شرب 8 أكواب من الماء على الأقل يوميًا لأن الجفاف يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم.

