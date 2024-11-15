شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتجنب مريض السكر تطور المرض والمضاعفات؟.. 4 خطوات ضرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح مرض السكر من الأمراض التي تسجل حالات كبيرة حول العالم، ووفقا لتقرير موقع " diabetes" نتعرف فيما يلى على الأعراض التي تشير إلى الإصابة بمرض السكر والخطوات الاستباقية والخطة العلاجية للوقاية.

أعراض مرض السكري

ـ الذهاب للمرحاض كثيرًا، وخاصةً في الليل.

ـ العطش الشديد طوال الوقت.

ـ الشعور بالتعب أكثر من المعتاد.

ـ فقدان الوزن دون سبب.

ـ استغراق الجروح والإصابات وقتا أطول للشفاء.

ـ عدم وضوح الرؤية.

ـ زيادة اشعور بالجوع.

كيف تتجنب تطور المرض

يمكن أن يساعد التدخل المبكر في منع تطور مرض السكري إلى مرحلة خطيرة. كما أن إدارة الأعراض والعمل مع مقدمي الرعاية الصحية أمر ضروري لتجنب المضاعفات.

كيفية إدارة المرض

1. استشر الطبيب

يمكن أن يساعدك التوجيه المهني في مراقبة مستويات السكر في الدم وإدارتها بشكل فعال.

2. تناول الأدوية

يوصي الأطباء بتناول أدوية للتحكم في مستويات السكر في الدم للأشخاص الأكثر عرضة للخطر.

3. إدارة الكوليسترول وضغط الدم

تساهم هذه العوامل في حدوث مضاعفات مرض السكري، ويمكن أن تساعد الفحوصات الدورية وتغيير نمط الحياة في السيطرة على هذه العوامل.

4. اتبع خطة العلاج

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرحلة ما قبل السكري، يمكن أن تكون خطة الطبيب حاسمة في منع التقدم إلى مرض السكري من النوع 2.





نمط الحياة الصحى أول طرق الوقاية

النظام الغذائي: اختيار الأطعمة الصحية

يلعب النظام الغذائي دورًا حيويًا في الوقاية من مرض السكري، فيمكن أن يساعد تناول الأطعمة المناسبة في تنظيم مستويات السكر في الدم والحفاظ على وزن صحي، وهما أمران ضروريان للوقاية وإدارة مرض السكري، لذا احرص على تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف والحبوب الكاملة مع تجنب الأطعمة المصنعة والسكرية.

1. التركيز على الألياف

تساعد الألياف على تنظيم نسبة السكر في الدم عن طريق إبطاء امتصاص الجلوكوز، وتشمل الأطعمة الغنية بالألياف الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة.

2. تناول الحبوب الكاملة

تحتوي الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والشوفان والكينوا على مؤشر جلايسيمي منخفض، مما يعني أنها لا تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستويات السكر في الدم.

3. الحد من السكريات المضافة

يمكن أن تؤدي المشروبات السكرية والوجبات الخفيفة والحلويات إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، اختر بدلاً من ذلك الفواكه الحلوة الطبيعية أو البدائل منخفضة السكر.

4. تناول الدهون الصحية

يوفر الأفوكادو وزيت الزيتون والمكسرات الدهون الصحية التي تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من الرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات.

5. توازن الوجبات مع البروتين

إضافة البروتينات الخالية من الدهون، مثل الأسماك أو البقوليات، إلى الوجبات يمكن أن يساعد في موازنة مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة المستدامة.

6. التحكم في الحصص

قد يؤدي تناول كميات كبيرة من الطعام إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم. لذا، عليك التحكم في الكميات، خاصة مع الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات.

7. حافظ على رطوبة جسمك

يساعد الماء الجسم على الحفاظ على وظائفه على النحو الأمثل، بما في ذلك التحكم في نسبة السكر في الدم. اشرب كميات كبيرة من الماء يوميًا لدعم العمليات الأيضية.

ممارسة الرياضة: إعطاء الأولوية للنشاط البدني

يساعد النشاط البدني جسمك على استخدام الأنسولين بشكل أكثر فعالية، مما قد يؤدي إلى خفض مستويات السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري، حتى التمارين الرياضية المعتدلة يمكن أن تحقق فوائد صحية كبيرة، لذا فإن إيجاد طرق ممتعة للبقاء نشطًا هو المفتاح.

1. دمج التمارين الهوائية

تساعد الأنشطة مثل المشي والركض والسباحة على تحسين حساسية الأنسولين وحرق السعرات الحرارية.

2. أضف تدريبات القوة

بناء كتلة العضلات من خلال رفع الأثقال أو تمارين وزن الجسم يمكن أن يحسن عملية التمثيل الغذائي والتحكم في نسبة السكر في الدم.

3. فترات نشاط بعد الجلوس

يمكن أن تؤثر فترات الجلوس الطويلة سلبًا على مستويات السكر في الدم، قف وقم بالتمدد أو قم بالمشي السريع كل ساعة.

4. حدد روتينًا

يساعد روتين التمارين الرياضية المنتظم الجسم على تنظيم نسبة السكر في الدم بشكل أفضل، استهدف ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا.

5. استخدم جهاز تتبع اللياقة البدنية

إن تتبع نشاطك يمكن أن يوفر لك الحافز والرؤية الثاقبة لتقدمك، مما يشجعك على الحركة المستمرة.

6. حافظ على نشاطك طوال اليوم

قم بدمج الأنشطة الصغيرة مثل البستنة، أو التنظيف، أو صعود السلالم في روتينك اليومي.

7. فكر في ممارسة اليوجا

تساعد هذه التمارين منخفضة التأثير على تقليل التوتر وتحسين حساسية الأنسولين، مما يفيد تنظيم نسبة السكر في الدم بشكل عام.

الوقاية بشكل عام: اتباع أسلوب حياة استباقي

إن اتباع نهج استباقي يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض السكري. كما أن تعديلات نمط الحياة التي تشجع على توازن نسبة السكر في الدم وخفض مستويات التوتر يمكن أن تدعم الصحة على المدى الطويل.

1. الحفاظ على وزن صحي

يزيد الوزن الزائد من خطر الإصابة بمرض السكري، وخاصة حول البطن. يساعد اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام على الحفاظ على وزن صحي.

2. إجراء فحوصات دورية

تساعد الفحوصات الصحية الروتينية على اكتشاف العلامات المبكرة لارتفاع نسبة السكر في الدم، مما يسمح بالتدخل في الوقت المناسب.

3. تقليل مستويات التوتر

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات التوتر إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، يمكن أن تساعد تقنيات مثل التأمل أو التنفس العميق أو الهوايات في إدارة التوتر.

4. تجنب التدخين

يؤثر التدخين على حساسية الأنسولين ويزيد من خطر حدوث المضاعفات. إن تجنب التبغ يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض السكري.

5. مراقبة نسبة السكر في الدم

بالنسبة لأولئك المعرضين للخطر، فإن متابعة مستويات السكر في الدم يمكن أن تساعدك على ملاحظة التغييرات في وقت مبكر وتعديل عادات نمط الحياة.

7. احصل على قسط كاف من النوم

يرتبط قلة النوم بارتفاع نسبة السكر في الدم وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري. احرص على الحصول على 7-8 ساعات من النوم المريح كل ليلة.