شكرا لقرائتكم خبر عن «القاهرة الإخبارية»: ارتقاء 7 شهداء جراء قصف إسرائيلي لخيم النازحين والان مع تفاصيل الخبر

قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من خان يونس، إن قطاع غزة أصبح خالٍ تمامًا من أي مناطق آمنة في ظل العدوان الإسرائيلي المتصاعد، متابعا: «حتى المناطق التي تصنفها إسرائيل بأنها مناطق آمنة هي ليست كذلك، فمنذ بداية الحرب تروج تل أبيب بوجود مناطق آمنة، إلا أن الطائرات الحربية الإسرائيلية بين الحين والآخر تقصف المنطقة».

وأضاف «جبر»، خلال مراسلته للقناة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت خيمة لمجموعة من النازحين غرب خان يونس في جنوب قطاع غزة، أدى إلى استشهاد 7 فلسطينيين، لافتا إلى أن عائلة بأكملها استشهدت جراء هذه الاستهداف، مشيرا إلى أن مراكز الإيواء التي تتبع الأونروا على مستوى كل المحافظات في القطاع تتعرض إلى قصف من الطائرات الحربية.

وأوضح أن قوات الاحتلال استهدفت مدرسة صلاح الدين في المنطقة الغربية لمدينة غزة، سبقتها الطائرات بقصف مباشر ما أدى إلى ارتقاء 4 أطفال داخل المدرسة، وهذا دليل على أن العدوان الاسرائيلي يستهدف خيام النازحين في أكثر من منطقة في قطاع غزة ومراكز الإيواء وهذا ما بدى واضحًا من عدد الشهداء الذين ينقلون إلى المستشفيات.