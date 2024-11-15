شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات مصرية إماراتية حول الأوضاع فى غزة والتصعيد بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتصالا بمشاركته في فعاليات منتدى صير بني ياس بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم ١٥ نوفمبر لقاءً مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي.

تناول اللقاء العلاقات المتنامية بين البلدين الشقيقين، والتطلع لمزيد من التقدم على صعيد تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بينهما.

كما تناول الوزيران آخر التطورات الخاصة بالأزمة في قطاع غزة والتصعيد الجاري في الضفة الغربية وفي لبنان. وتطرق اللقاء كذلك إلى عدد من القضايا الإقليمية التي تهم البلدين في المنطقة العربية والقارة الأفريقية، بما فيها الأزمة السودانية، والقرن الأفريقي، والأوضاع في ليبيا.