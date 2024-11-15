شكرا لقرائتكم خبر عن درة: فيلم "وين صرنا" من أصدق التجارب وكل التحية للشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النجمة درة، قبل عرضها الفيلم الوثائقي "وين صرنا" الذي يعرض بمسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وهو أولى أفلام النجمة درة إخراجيًا وإنتاجيًا وتبلغ مدته 79 دقيقة، أنها تعلمت الكثير والكثير من الشعب الفلسطينى.

وقالت درة فى كلمتها قبل عرض الفيلم: "عملت الفيلم بكل حب ومن قلبى ومن أصدق التجارب وكان نفسى أقدم فيلم من إخراجى لقيت نفسى بقدم الفيلم من إخراجى وإنتاجى، وأهم حاجة فى الفيلم أبطاله وهما ناس حقيقية من فلسطين والابادة مستمرة بحق أخواتنا فى فلسطين حتى الآن، وكنت محتاجة أقدم رسالة بالفيلم وتكون بشكل حقيقى وحبيت أقدم الجانب الإنسانى والمشاعر والفلسطينين عمرهم ما هيكونوا أرقام وكل تقدير وتحية للشعب الفلسطينى اتعلمت منه الكثير والكثير، وشكرًا لكل من حرص على القدوم اليوم لمشاهدة الفيلم".



درة فى عرض فيلمها

وحضر كل من النجوم حسين فهمى وليلى علوى و سوسن بدر وكندة علوش، الإعلامية منى الشاذلى، يوسف الشريف، محمد محمود عبد العزيز و زوجته و رانيا فريد شوقى، بشرى، رشا مهدي، عمرو محمود ياسين، ركين سعد، بسنت صيام، عمرو منسي، سمية الألفي، هند عاكف، الفت عمر و شريف رمزي وهند عبد الحيم وراندا جبر.

واحتفلت النجمة التونسية درة بعرض فيلمها "وين صرنا" علي السجادة الحمراء واصطحبت معها ابطال وبطلات الفيلم حيث ارتدن جميعا الزي الفلسطيني.

ويأتي العرض الثاني لفيلم "وين صرنا" يوم الإثنين 18 نوفمبر في تمام الساعة الرابعة عصراً بسينما الزمالك، أما العرض الثالث سيكون يوم الإثنين 18 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء بمركز الثقافة بالتحرير.

ويحكي فيلم "وين صرنا" عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".