الوجبات السريعة ترفع نسبة الإصابة بالاكتئاب إلى 40%

كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة "مانشستر متروبليتان" البريطانية أن هناك ارتباطًا بين نوعية الغذاء والصحة النفسية، مؤكّدة أن الدهون والسعرات الحرارية في الوجبات السريعة تؤثّر سلبًا على الإنسان وتؤدي إلى تحوّله إلى سلوك عدواني.

ويعتمد الكثيرون على الوجبات السريعة بصورة يومية، توفيرًا للوقت والجهد، ولكن من دون النظر إلى ماتُسبّبه من أمراض.

وكشف الباحثون إن تناول الوجبات السريعة المليئة بالدهون ونسب عالية من الكوليسترول، ترفع نسبة الإصابة بـ الاكتئاب بنسبة 40 في المئة.

واعتمد الباحثون على دراسة أكثر من 100 ألف شخص من أميركا واستراليا وأوروبا والشرق الأوسط، إضافة إلى استخدام نتائج أكثر من 11 دراسة سابقة،و التي أشارت إلى أن النتائج كشفت أن هناك علاقة بين تلك الأطعمة والأمراض النفسية، بينما من يتبعون نظامًا غذائًيا صحيًا يكونون أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

تأثير الوجبات السريعة على ذكاء الأطفال

أمراض قد تصيب الأطفال في حال تناولوا الوجبات السريعة