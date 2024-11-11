وظائف إدارية وصحية شاغرة لدى هيئة وقاية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة الصحة العامة “وقاية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة وقاية

وأبرزت هيئة الصحة العامة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي أول إدارة الأداء.

– أخصائي رقابة عمليات.

– خبير أول صحي/ التأهب والاستجابة لطوارئ الصحة العامة.

– كبير خبراء صحي/ التأهب والاستجابة لطوارئ الصحة العامة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة الصحة العامة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 نوفمبر 2024م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 18 نوفمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)