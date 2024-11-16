شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 15 – 11 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 15 – 11 – 2024 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، منتخب مصر يتعادل مع الرأس الأخضر 1-1 فى تصفيات أمم أفريقيا.

الزمالك يخسر 2-1 أمام النصر الليبي في مهرجان اعتزال خالد حسين

خسر الزمالك أمام نظيره النصر الليبي بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

منتخب مصر يتعادل مع الرأس الأخضر 1-1 فى تصفيات أمم أفريقيا

تعادل منتخب مصر أمام مضيفه الرأس الأخضر بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم، الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة عن المجموعة الثالثة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، والمقرر اقامتها بالمغرب، وتقدم منتخب مصر في الدقيقة 31 عن طريق طاهر محمد طاهر، وتعادل ريان مينديز لمنتخب الرأس الأخضر في الدقيقة 63 من ضربة جزاء.

طبيب المنتخب يكشف تفاصيل إصابة محمد شحاتة عقب مواجهة كاب فيردى

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن محمد شحاتة تعرض لإصابة خلال مباراة الرأس الأخضر، عبارة عن تمزق بالعضلة الضامة وسيغيب عن مباراة بتسوانا المقبلة والمقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

حسام حسن: ضربة جزاء الرأس الأخضر غير صحيحة وسعيد بمستوى لاعبى المنتخب

أعرب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن رضاه عن أداء فريقه في مباراة الرأس الأخضر، مؤكدًا أن الهدف كان تحقيق الفوز، ولكن التعادل نتيجة إيجابية في ظل الغيابات المؤثرة التي ضربت صفوف الفراعنة.

الأهلي يستأنف تدريباته بعد انتهاء الراحة.. وجلسة بين كولر وطبيب الفريق

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، الجمعة ،على ملعب التتش بالجزيرة، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون خلال الأيام الماضية.

الزمالك يكشف آخر تطورات حالة الونش

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، آخر تطورات حالة محمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض.

الشناوي وحمدي فتحي يغيبان عن مباراة مصر وبوتسوانا للإيقاف

يغيب ثنائي منتخب مصر، حمدي فتحي ومحمد الشناوي عن مباراة الفراعنة المقبلة أمام بوتسوانا في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا 2025.

ياسر إبراهيم ينتظم في تدريبات الأهلي بعد تعافيه من الإصابة

شهد مران الأهلي اليوم الجمعة انتظام ياسر إبراهيم مدافع الفريق في المشاركة في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته مؤخرًا عن التدريبات والمباريات.

رئيس النصر الليبي: قررنا تفعيل توأمة وشراكة شاملة مع نادي الزمالك

أكد عبد الرحمن زيد، رئيس نادي النصر الليبي، أنه قرر تفعيل توأمة شاملة مع نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، ستشهد تعاونا كبيرا بين الناديين على كافة الأصعدة.