الجيش الإسرائيلي: رصد صاروخ أطلق من الشرق لكنه لم يدخل أجواء إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن رصد صاروخ أطلق من الشرق، زاعمًا أن الصاروخ لم يدخل أجواء إسرائيل.

في وقت سابق، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بأن "صفارات الإنذار تدوي في مدينة إيلات جنوب إسرائيل".

وغالبًا ما تتبى "المقاومة الإسلامية في العراق" أو القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" الهجمات التي تتعرض لها إيلات، وذلك جراء استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان.