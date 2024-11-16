كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 نوفمبر 2024 08:58 صباحاً - غالباً ما تُنصح النساء بتناول الفيتامينات لتلبية احتياجاتهن الغذائية، وذلك من دون أي مضاعفات أو أعراض مزعجة، إلا أنه في المقابل قد يشعر عدد غير قليل من النساء الحوامل بأعراض الغثيان عند تناول الفيتامينات. ولا يعني ذلك التوقف عن تناول الفيتامينات؛ فقد تحتاج الكثير من الحوامل إلى الاستمرار في تناول الفيتامينات على النحو الموصى به من قبل الطبيب، وذلك للحفاظ على صحتها والنمو الطبيعي للجنين. إليك، وفقاً لموقع "بولد سكاي"، لماذا تشعر الحامل بالغثيان بعد تناول الفيتامينات، وأهم النصائح لتقليل أعراض الغثيان المزعجة.

أسباب شعور الحامل بالغثيان بعد تناول الفيتامينات

الغثيان بعد تناول الفيتامينات قد يكون بسبب مشكلات الجهاز الهضمي -الصورة من موقع Freepik

بعض أنواع الفيتامينات مثل الكالسيوم وفيتامين سي، يمكن أن تسبب مضاعفات جانبية كالغثيان.

مثل الكالسيوم وفيتامين سي، يمكن أن تسبب مضاعفات جانبية كالغثيان. التغيرات الهرمونية في أثناء الحمل تجعل النساء الحوامل يشعرن بالغثيان، خاصة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

في أثناء الحمل تجعل النساء الحوامل يشعرن بالغثيان، خاصة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. اضطرابات الجهاز الهضمي تزيد خطر الإصابة بالغثيان بعد تناول الفيتامينات خاصة إذا كانت الحامل تعاني من ارتجاع المريء أو التهاب المعدة أو متلازمة القولون العصبي.

تزيد خطر الإصابة بالغثيان بعد تناول الفيتامينات خاصة إذا كانت الحامل تعاني من ارتجاع المريء أو التهاب المعدة أو متلازمة القولون العصبي. تناول عدة فيتامينات في الوقت نفسه يمكن أيضاً أن يكون سبب ظهور أعراض مثل الغثيان و اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإسهال؛ لذلك يجب عدم تناول أكثر من المدخول اليومي الموصى به.

على الرغم من أن الغثيان بعد تناول الفيتامينات يبدو غير مريح؛ فإن هذه الحالة ليست خطيرة بشكل عام، لذلك يجب الاستمرار في تناولها مع ظهور أعراض الغثيان أيضاً، وذلك لأن الاحتياجات الغذائية في أثناء الحمل غالباً لا يمكن تلبيتها بالتغذية الصحية فقط.

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نصائح للتعامل مع أعراض الغثيان

المعدة ليست فارغة

إذا كنت تتناولين الفيتامينات على معدة فارغة؛ فقد يقوم الجهاز الهضمي بالعمل بجد لامتصاص الفيتامينات؛ ما يمكن أن يسبب تهيج الجهاز الهضمي وزيادة إنتاج السوائل الحمضية التي تسبب الغثيان، لذلك تجب محاولة تناول وجبات الطعام قبل تناول الفيتامينات، ولايُفضَّل تناول الأطعمة الثقيلة؛ فيمكنك تناول قطعة صغيرة من الخبز أو بضع ملاعق من الحساء.

تناول كميات أقل من السكر

بعد ابتلاع أقراص أو كبسولات الفيتامين غالباً ما يكون طعمها المر وحجمها الكبير وقوامها الكثيف هو السبب وراء شعور المرأة الحامل بالغثيان، وحتى لا تتقيئي الفيتامينات مرة أخرى؛ يمكن تناول قطعة صغيرة من الحلويات للقضاء على الطعم المر للفيتامينات، ويمكنك أيضاً تناول الكثير من الماء بعد تناولها.

الماء الدافئ مع عصير الليمون

يمكن للمياه الدافئة ورائحة الليمون أن تساعد على إراحة عضلات الجسم المتوترة؛ ما يجعل الفيتامينات أكثر سهولة في الهضم عن طريق الجهاز الهضمي، وليس هذا فحسب، بل يُعَدُّ الليمون أيضاً مصدراً جيداً لفيتامين سي؛ لذلك يمكن أن يوفر فوائد مختلفة للأم والجنين، ومع ذلك يجب استشارة طبيبك عما إذا كانت الفيتامينات قد تتفاعل مع الليمون، فإذا لم يكن الأمر كذلك؛ يمكنك استخدام الماء الدافئ مع عصير الليمون لتناول الفيتامينات بأمان.

الفيتامينات القابلة للمضغ

يمكن لطبيبك وصف فيتامينات يمكنك مضغها -الصورة من موقع Freepik

يمكن للمرأة الحامل اختيار أقراص فيتامين قابلة للمضغ، وبصرف النظر عن اختيار النكهة المفضلة لديها يمكن أن تكون هذه النصيحة مفيدة للنساء الحوامل اللواتي يجدن صعوبة في تناول الفيتامينات بسبب كبر حجمها.

لذلك تأكدي من سؤال طبيبك أولاً عمَّ إذا كان من الممكن وصف فيتامينات يمكنك مضغها بسهولة؛ فهي تُعد بديلاً حلو المذاق للنساء الحوامل اللواتي يجدن صعوبة في ابتلاع الأقراص بسبب كبر حجمها أو طعمها المر الذي يسبب الغثيان.

خلط الفيتامينات مع الطعام

النصيحة التالية لتناول النساء الحوامل للفيتامينات هي مزجها مع الطعام؛ لإخفاء طعمها المر، ويمكنك القيام بذلك عن طريق سحق كبسولة الفيتامين كمسحوق، ثم وضعها في الأطعمة والمشروبات التي تفضلينها، ولكن تجب استشارة طبيبك ما إذا كان من الممكن إذابة هذه الفيتامينات في الطعام.

تناول الفيتامينات قبل ممارسة الرياضة

ممارسة الرياضة بعد تناول الفيتامينات يمكن أن تؤدي إلى إنتاج السوائل الحمضية في المعدة، وبالتالي زيادة خطر الغثيان والقيء لدى النساء الحوامل.

في النهاية يجب الانتباه إلى أن الغثيان بعد تناول الفيتامينات يُعَدُّ أمراً طبيعياً؛ لذا حاولي ألا تتقيئيه حتى يشعر الجنين بفوائده، ومع ذلك، إذا كانت النصائح السابقة لا تخفف من الغثيان لديك بعد تناول الفيتامينات وتشعرين باضطراب شديد؛ فلا تترددي في سؤال طبيب التوليد عن الحل الأفضل لتفادي أعراض الغثيان المزعجة.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج؛ عليكِ استشارة طبيب متخصص.