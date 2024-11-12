الامارات | لامين يامال يغيب عن برشلونة 3 أسابيع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يغيب لاعب برشلونة الإسباني الشاب، لامين يامال، من أسبوعين إلى ثلاثة عن الملاعب، بسبب إصابة في كاحله، بحسب ما أعلن فريقه الكاتالوني، أمس. وكتب النادي في بيان أن اللاعب الموهوب البالغ 17 عاماً: «خضع لفحوص، صباح أمس، أظهرت إصابة من الدرجة الأولى في مفصل كاحله الأيمن، ويتوقع أن يغيب عن الملاعب بين أسبوعين وثلاثة».

كما سيخلد إلى الراحة هداف الفريق البولندي المخضرم، روبرت ليفاندوفسكي، لمدة «10 أيام بعد إصابته في أسفل العمود الفقري».