شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب الشباب وتونس فى ختام دورة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى منتخب مصر للشباب مواليد 2005 مبارياته بتصفيات شمال أفريقيا والمقامة حالياً بالإسماعيلية والمؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما أمام نظيره التونسي.

وتقام مباراة مصر وتونس في السادسة مساء يوم الأربعاء المقبل 26 نوفمبر على ملعب استاد هيئة قناة السويس.

وحقق منتخب الشباب مواليد 2005 فوزا مثيرا أمام نظيره الليبي، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت المنتخبين على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

أحرز الأهداف أحمد خالد "كباكا" لاعب منتخب مصر من علامة الجزاء في الدقيقة 75، وعبد الله البوستنتيدى في الدقيقة 89، بينما جاء هدف منتخب ليبيا الوحيد في الدقيقة 77.

وضم تشكيل منتخب مصر في حراسة المرمى: عبد المنعم تامر، والدفاع: معتز محمد، بوستانجي، أحمد كباكا، محمد السيد، والوسط: محمود لبيب، محمد سمير، مروان محمود، وفي الهجوم: عمرو بيبو، أحمد شرف، محمد زعلوك.