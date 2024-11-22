الامارات | «الإمارات الصحية» تستعرض تصفير البيروقراطية في الخدمات النفسية   

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرضت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، خلال الجلسة الدورية التي عقدها مجلسها الاستشاري للمرضى وعائلاتهم، في مستشفى الأمل للصحة النفسية التابع لها، جهودها في مجال تصفير البيروقراطية في الخدمات النفسية.

حضر الجلسة مدير عام المؤسسة، الدكتور يوسف محمد السركال، ورئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، محمد بن طليعة، ومديرة إدارة الصحة النفسية، الدكتورة نور المهيري، ومدير مستشفى الأمل للصحة النفسية، الدكتور عمار البنا، وعدد من مسؤولي المؤسسة.

واستعرضت المؤسسة محطات نجاح مجلسها الاستشاري للمرضى وعائلاتهم، الذي أطلقته في عام 2021، بهدف تعزيز الشراكة بين المرضى والمؤسسة، والذي عقد منذ تأسيسه 15 اجتماعاً دورياً، بمشاركة ممثلين من مختلف إمارات الدولة، نتج عنها تبني 30 توصية فاعلة، أسهمت في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، وأظهرت النتائج أن 98% من المرضى يرون في المجلس منصة فعالة لإحداث تغيير ملموس.

سلط الاجتماع الضوء على إنجازات مستشفى الأمل للصحة النفسية، في إطار تحقيق مستهدفات برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، بما في ذلك مبادرة «دخول أسرع وجودة أفضل»، التي أطلقها لتبسيط إجراءات دخول المرضى إلى الأقسام الداخلية لتلقي العلاج، والتي حققت نتائج لافتة تمثلت في تقليص عدد خطوات الدخول من 10 خطوات إلى ثلاث فقط، وخفض زمن الانتظار بنسبة 90%، ما يتماشى مع التزام المستشفى بتقديم خدمات أكثر كفاءة وسلاسة، تُعزّز رضا المتعاملين وترتقي بتجربتهم.

يسعى «مستشفى الأمل للصحة النفسية» إلى تقديم خدمات نفسية استباقية تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتقليل العبء على المرضى وأسرهم، من بينها برنامج الطب النفسي المجتمعي، الذي يشمل الزيارات المنزلية والذي أسهم في تقليل عدد الزيارات إلى المستشفى وتحقيق نتائج إيجابية، تمثلت في رفع مستوى رضا المرضى وأسرهم إلى 96%.

ويوفر المستشفى خدمات إضافية مثل الخط الساخن لمساعدة المرضى، ومجموعة من المبادرات المختلفة التي تهدف إلى إيصال الخدمات إلى المجتمع بشكل مبتكر وشامل.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تعمل على تطوير منظومة الصحة النفسية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية، وأرقى المعايير العالمية، مع التركيز على تصفير البيروقراطية، وتبسيط الإجراءات، موضحاً أن مستشفى الأمل للصحة النفسية يمثل نموذجاً عملياً لرؤية القيادة الرشيدة في تقديم خدمات صحية متكاملة، تسهم في تعزيز جودة الحياة ورفاهية المجتمع.

من جانبه، ذكر محمد بن طليعة أن تصفير البيروقراطية الحكومية جهد وطني شامل لمختلف قطاعات ومجالات العمل الحكومي.

وأشار إلى أن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية يعكس رؤية قيادية، محورها الإنسان في دولة الإمارات، وهدفها الأساسي تسهيل الحياة وممارسة الأعمال، من خلال تقليل الإجراءات وتبسيط المتطلبات، مثنياً على مبادرات مؤسسة الإمارات الصحية وجهودها في تصفير البيروقراطية، بما يسهل حياة المرضى وعائلاتهم.

بدورها، أوضحت الدكتورة نور المهيري أن المجلس الاستشاري للمرضى وعائلاتهم يمثل حلقة الوصل المحورية بين رؤية المؤسسة الرامية إلى تقديم خدمات صحية مبتكرة، وتحقيقها على أرض الواقع، مشيرة إلى أن جهود تصفير البيروقراطية في خدمات الصحة النفسية تعد خطوة أساسية لتحسين تجربة المرضى، وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

من جهته، أكد الدكتور عمار البنا أن المستشفى يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية المؤسسة الرامية إلى تقديم خدمات علاجية وتأهيلية متكاملة، تسهم في تحسين جودة حياة المرضى، وتعزيز دعم أسرهم.