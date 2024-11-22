الجيش الاسرائيلي هدد باستهداف أحد المباني في مدينة صور

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وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي باستهداف أحد المباني في مدينة صور.
ولفت ادرعي الى ان "هذا المبنى كان من المفترض استهدافه يوم أمس لكنه سيتم استهدافه قريبًا".
وتوجه الى السكان زاعما انه "تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل الجيش ضدها بقوة على المدى الزمني القريب، عليكم اخلاء هذا المبنى وتلك المجاورة له فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".
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