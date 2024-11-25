الملك يوجه بتمديد حساب المواطن والدعم الإضافي للمستفيدين لعام كامل

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، وبناء على ما رفعه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2025م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج. يأتي هذا القرار استمرارًا للاهتمام والرعاية من القيادة الرشيدة لأبنائها المواطنين، كما يأتي تمديد الدعم لمستفيدي برنامج حساب المواطن، امتدادًا للتوجيه الكريم السابق والذي بدأ منذ شهر يوليو 2022م.



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