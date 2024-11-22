شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا: سنعتقل نتنياهو إذا دخل البلاد والان نبدء بالتفاصيل

تأييد فلسطيني

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب في البرلمان في لاهاي إن السلطات الهولندية ستلقي القبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا دخل أراضي البلاد.وأشار إلى أن هولندا، بصفتها دولة طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ستطبق مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها.وأضاف فيلدكامب إن الأمر نفسه ينطبق على وزير الحرب الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحقهما، على خلفية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تم ارتكابها في قطاع غزة منذ الثامن من أكتوبر 2023.

رحبت دولة فلسطين بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.



وأكدت دولة فلسطين أن قرار المحكمة الجنائية الدولية، يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، وفي أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب، خاصة في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية وجرائم حرب متمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد والتهجير وغير ذلك من الأفعال غير الإنسانية.

وطالبت جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وفي الأمم المتحدة، بتنفيذ قرار المحكمة، وتسليم المجرمين إلى القضاء الدولي.