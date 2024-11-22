أفاد مصدر أمني عراقي لقناة "السومرية" بأن "القوات الأمنية أخلت بناية حكومية وسط البصرة بعد العثور على صاروخ بداخلها".
ونقلت قناة "السومرية" عن المصدر قوله إن "قوة أمنية عثرت داخل بناية حكومية وسط البصرة على صاروخ، ما استدعى إخلاء البناية من الحراس فورا".
وأضاف المصدر أن "فرق الـK9 ومكافحة المتفجرات توجهت الى المكان"، مشيرا إلى أنه "تم فتح تحقيق بالحادث".
كانت هذه تفاصيل خبر "السومرية": توجيه عاجل بإخلاء بناية حكومية في البصرة بعد العثور على صاروخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.