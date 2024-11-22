"السومرية": توجيه عاجل بإخلاء بناية حكومية في البصرة بعد العثور على صاروخ

أفاد مصدر أمني عراقي لقناة "السومرية" بأن "القوات الأمنية أخلت بناية حكومية وسط البصرة بعد العثور على صاروخ بداخلها".

ونقلت قناة "السومرية" عن المصدر قوله إن "قوة أمنية عثرت داخل بناية حكومية وسط البصرة على صاروخ، ما استدعى إخلاء البناية من الحراس فورا".

وأضاف المصدر أن "فرق الـK9 ومكافحة المتفجرات توجهت الى المكان"، مشيرا إلى أنه "تم فتح تحقيق بالحادث".