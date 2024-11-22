هيئة البث الإسرائيلية: الأجهزة الأمنية قلقة من إصدار مذكرات اعتقال سرية تستهدف هاليفي وضباطا رفيعي المستوى

اشارت هيئة البث الاسرائيلي عن مسؤول إسرائيلي، الى ان تشكيل إسرائيل لجنة تحقيق حكومية كان سيمنع مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

كما نقلت هيئة البث عن مسؤولين إسرائيليين، "تقديرات بأن إلغاء مذكرات الاعتقال صعب حتى في حال تشكيل لجنة تحقيق حكومية".

ولفتت هيئة البث الإسرائيلية الى ان الأجهزة الأمنية قلقة من إصدار مذكرات اعتقال سرية تستهدف رئيس هيئة الاركان هرتسي هاليفي وضباطا رفيعي المستوى. واشارت الى ان إسرائيل تدرس الخطوات التالية لمحاولة تغيير قرار المحكمة الجنائية الدولية.

وتحدثت عن مخاوف في إسرائيل من أن بعض الدول قد تتخذ خطوات لفرض حظر أسلحة على إسرائيل، ولفتت الى ان الجيش لم يصدر بعد توجيهات لكبار الضباط بعدم السفر.

واستطردت "مخاوف من تعمد المحكمة الدولية إصدار مذكرات اعتقال وتفعيلها في الوقت الذي تقرره".