شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: مصر تتعرض لكم كبير من الشائعات والدولة تواجهها بالرد السريع والواضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة ”الخليج 365”: إن الشائعات دائما تسبق قرارات الدولة، ويتم خلق التوقع ببعض المعلومات الخاطئة خاصة فى الملف الاقتصادى، منها زيادة الديون ورفع السلع وغيرها من الأمور.

وأضاف الكاتب الصحفى أكرم القصاص خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الاقتصاد أكبر جزء حساس بالشائعات، والغريب أن مصر تتعرض لكمية كبيرة من الشائعات خاصة مع وجود السوشيال ميديا، والدولة تواجهها بالرد السريع والواضح.

أكد الكاتب الصحفى أكرم القصاص، أن الشائعات فى مصر تجاوزت كل المنطق والعقل، وجزء كبير منها متعمد، ودائما الرد السريع والواضح بشكل كامل يحدث حل نهائى للشائعات، موضحا أنه ليست كل الشائعات بنفس الخطورة.

أوضح الكاتب الصحفى أكرم القصاص أن السرعة فى الرد على الشائعات المتعلقة بالأمن القومى مهمة جدا، والمعلومات هى التى تقتل الشائعات، ومن المهم التنبيه على نشر الوعى فى كيفية اكتشاف الخطأ والعمل على تصويبه.