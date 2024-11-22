يديعوت أحرونوت: تقديرات في إسرائيل بالإعلان عن وقف لإطلاق النار مع لبنان خلال أيام إذا بقيت تفاصيل صغيرة عالقة

افادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن " قديرات في إسرائيل بالإعلان عن وقف لإطلاق النار مع #لبنان خلال أيام إذا بقيت تفاصيل صغيرة عالقة"، موضحة أن "أبرز التفاصيل العالقة بعد محادثات المبعوث الاميركي اموس هوكشتين هي رفض إسرائيل دورا لفرنسا في آلية المراقبة".

واشارت نقلا عن مصدر إسرائيلي مطلع، الى أن "هناك خلافات بشأن الصياغات المتعلقة بنقاط الحدود المتنازع عليها"، لافتة الى أن "إحراز تقدم كبير في محادثات المبعوث الأميركي اموس هوكشتاين في إسرائيل وهي شبه مكتملة".