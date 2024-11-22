شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة مصر فى برازافيل تقدم أوراق الاعتماد إلى رئيس جمهورية الكونغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت السفيرة إيمان ياقوت، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى جمهورية الكونغو، في 20 نوفمبر أوراق اعتمادها إلى الرئيس "دنيس ساسو نجيسو"، رئيس الكونغو، وذلك في قصر الرئاسة.

وقد حرصت السفيرة إيمان ياقوت خلال اللقاء الذي جمعها مع الرئيس الكونغولي عقب انتهاء مراسم تقديم أوراق الاعتماد، على نقل تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واهتمام القيادة المصرية بالدفع قدما بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين منذ أكثر من 60 عاماً، مشيدةً بالتنسيق المستمر في الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ورغبة البلدين في إحلال السلام وتحقيق الرخاء في القارة الأفريقية.

من جانبه، رحب الرئيس "دنيس ساسو نجيسو" بالسفيرة المصرية، مشيداً بعراقة مصر والحضارة المصرية، وراجياً نقل تحياته لفخامة السيد الرئيس، ومثمناً الدور المحوري الذي يقوم به سيادته على صعيد العديد من القضايا الإقليمية وعلى رأسها الملف الليبي، حيث نوه إلى الجهود المستمرة لكل من مصر والكونغو لحلحلة الأزمة الليبية منذ عام ٢٠١١، آملاً في التوصل إلى حل لها في أقرب الآجال.

كما أعرب الرئيس الكونغولي عن تطلعه لقيام السفيرة المصرية الجديدة بالعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والكونغو مشيراً إلى عمق تلك العلاقات منذ أن دشنها الرئيس الأسبق "جمال عبد الناصر" مع نظيره الكونغولي آنذاك، ومنذ حركات الاستقلال بالدول الأفريقية، ومؤكداً على أهمية ومحورية العلاقات بين مختلف الدول الأفريقية.