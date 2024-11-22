شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عصام هلال: الشائعات من الأسلحة الجديدة للحروب على الشعوب والان مع تفاصيل الخبر

ثمن النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، مبادرة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمكافحة الشائعات، مؤكدا أنه أصبح من الواضح للجميع أن سلاح إطلاق الشائعات والأكاذيب هى من الأسلحة الجديدة والآليات الجديدة للحروب على الشعوب ومصر تعرضت منذ 2011 وبعد 2014 تحديدا وحتى الآن لحرب شائعات ضد الدولة المصرية والمصريين.



وأضاف "هلال" خلال تصريحه لـ ”الخليج 365” أن الدولة تبذل الكثير من الجهود ولكن هذه الجهود لابد أن يشارك فيها الجميع من الأحزاب السياسية والمثقفين والإعلام وكل أطياف ومؤسسات الدولة لمواجهة الشائعات لخطورة هذه الحرب الممنهجة فهناك من يجلس في الظلام ويخطط لهدم الدولة المصرية عن طريق الشائعات وخلق الفتن بين أفراد المجتمع وتفتيت المجتمع وقد حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من اختراق الجبهة الداخلية فالكل يعلم أننا نملك القدرة العسكرية وجيش قوي يستطيع أن يجابه أي تحديات خارجية ولكن أعداء الدولة يحاولون اختراق الدولة المصرية بالشائعات ومثل هذه الأسلحة نظرا لأن أنماط الحرب التقليدية انتهت وأصبح هذا هو النمط الجديد للحروب على الشعوب والدول، لذلك على الجميع أن يقوم كل فرد بدوره في التصدي لهذه الشائعات.