شكرا لقرائتكم خبر عن قصيدة محمود درويش وفرقة وطن للفنون يفتتحان ختام مهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

بدأ حفل ختام الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية، بعرض قصيدة "على هذه الأرض ما يستحق الحياة" للراحل محمود درويش، تلاها استعراض فرقة "وطن للفنون الشعبية" الفلسطينية، وسط تفاعل الحاضرين.

وشهدت الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، و16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وحرص مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 على الاهتمام الكبير بفلسطين وكل ما يخص السينما الفلسطينية، إذ شهدت الفعاليات عرض مجموعة أفلام "من المسافة صفر" وهي مجموعة من الأفلام القصيرة التي أطلقها المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، استجابةً للأحداث التي تلت هجمات 7 أكتوبر 2023، حيث يجمع المشروع 22 مخرجًا من غزة، مقدّمًا رؤية سينمائية عن الحياة اليومية وآمال وواقع السكان، إلى جانب عرض 3 أفلام أخرى ضمن برنامج أضواء على السينما الفلسطينية، وهي: "سن الغزال لسيف حمّاش، وولدت مشهورًا للؤي عواد، وأحلام كيلومتر مربع لقسام صبيح"، بالإضافة إلى جائزتين خاصين بالسينما الفلسطينية وأفلام من غزة.