حزب الله أعلن استهداف تجمعات لقوات إسرائيلية في بلدتي شمع ويارون وللمرة العاشرة في الأطراف الشرقية للخيام

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 10:10 من مساء اليوم الخميس 21-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، للمرّة العاشرة، بصليةٍ صاروخية".

وأكد أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، شنّ مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 07:00 من مساء اليوم الخميس 21-11-2024، هجومًا جويّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوات جيش العدو الإسرائيلي في بلدة شمع، وأصابت أهدافها بدقّة".

وذكر الحزب أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، شنّ مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 07:00 من مساء اليوم الخميس 21-11-2024، هجومًا جويّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوات جيش العدو الإسرائيلي في بلدة يارون، وأصابت أهدافها بدقّة".