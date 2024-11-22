شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعدم مواطنا ويمنيين بسبب جرائم إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق 3 أشخاص أقدموا على ارتكاب جرائم إرهابية، تمثلت في تمويل تنظيم إرهابي والانضمام إليه وتلقي تدريبات في معسكر خارج المملكة.

وأوضحت الداخلية السعودية في بيانها، أن المتهمين "على بن صالح بن مبارك الصيعرى" السعودي الجنسية، و"صالح مرعي مبارك الصيعري" و"متعب عمر محمد الصيعري" اليمنيي الجنسية، ارتكبوا جرائم إرهابية تمثلت في تمويلهم للإرهاب والأعمال الإرهابية، وانضمامهم لتنظيم إرهابي، وتلقي التدريبات في معسكر خارج المملكة، والقيام بأعمال إرهابية والسطو للاستيلاء بالقوة على الأموال لصالح التنظيم، وحيازة الأسلحة والمواد المتفجرة والتستر على مخططات إجرامية لعناصر إرهابية أخرى.

وأشار البيان، إلى تمكن الجهات الأمنية من القبض على المتهمين المذكورين، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب الجرائم، وإحالتهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة حيث صدر بحقهم حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليهم وقتلهم تعزيرًا.

وأوضحت أن الحكم أصبح نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، مشيرة إلى تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق الثلاثة الأفراد، اليوم الخميس بمنطقة عسير.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية، "حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين، وينتهك حقهم في الحياة والأمن".

وحذرت الوزارة "كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره"، بحسب البيان.