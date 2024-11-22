تركي آل الشيخ يحصد هذه الجائزة ضمن فعاليات موسم الرياض

ميرنا وليد - بيروت - حاز رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ على جائزة الشخصية الأكثر تأثيراً في العقد الأخير، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

ووجه آل الشيخ رسالة عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، قائلاً :"جائزة الشخصية الأكثر تأثيراً في العقد الأخير خلال حفل

MENA Effie Awards 2024 موسم الرياض بدعم القائد الملهم حفظه الله وكل الشكر والتقدير لأبناء وطني الغالي على دعمهم للوصول إلى هذه الجائزة العالمية هم سر النجاح".

متابعو آل الشيخ إنهالوا بالتعليقات، وجاء فيها :"مبروك يا ابو ناصر، تستاهلها عن استحقاق"،"الف مبروك ابو ناصر الحبيب والله انك تستاهل الخير دايماً انت رجل من ظهر رجل"،"ألف ألف مبروك .. عن جدارة و إستحقاق"، وغيرها.



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