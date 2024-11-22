في عيد ميلادها.. بريجيت ياغي تعلن حملها بهذه الطريقة وتوجه رسالة الى زوجها - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية بريجيت ياغي فيديو للمفاجأة التي حضرها لها زوجها بمناسبة عيد ميلادها وكشف قالب الحلوى الذي تم تصميمه لهذه المناسبة انها حامل بطفلها الاول كما أكدت الخبر في الرسالة المؤثرة التي كتبتها لزوجها : شكرًا لك يا حبيبي على كل ما فعلته لجعل عيد ميلادي مميزًا للغاية.

كانت المفاجأة مذهلة، وتعني الكثير بالنسبة لي، خاصة أنك قمت بتحضير الطعام بنفسك. أشعر بأنني محظوظة جدًا لوجودك في حياتي، وأحبك أكثر مما يمكن للكلمات أن تعبر عنه."

وتابعت: " نعم، أنا حامل، ولا أستطيع أن أطلب شريكًا أفضل لأشاركه هذه الرحلة. أشكركم أيضًا على جمع عائلتنا وأحبائنا معًا للاحتفال معي. لقد جعلت عيد ميلادك هذا لا ينسى!"

