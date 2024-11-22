الصحة: 3645 شهيدا و15355 جريحا منذ بدء العدوان وحصيلة يوم أمس 62 شهيدا و111 جريحا

اصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة التقرير اليومي لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان، وفيه أن غارات العدو الإسرائيلي ليوم أمس الخميس 21 تشرين الثاني 2024 اسفرت عن 62 شهيدا و 111 جريحا.

وبلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس 3645 شهيدا و 15355 جريحا.