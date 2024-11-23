بطولة ألمانيا: بايرن يستعد لسان جرمان بـ"هاتريك" لكاين في مرمى أوغسبورغ

الرياص - اسماء السيد - برلين : استعد بايرن ميونيخ لقمته امام ضيفه باريس سان جرمان الفرنسي في مسابقة دوري ابطال اوروبا الثلاثاء المقبل، بفوز كبير على جاره أوغسبورغ بثلاثية نظيفة سجلها مهاجمه الدولي الانكليزي هاري كاين الجمعة في دربي بافاريا على ملعب "أليانتس أرينا" في ميونيخ وأمام 75 ألف متفرج في افتتاح المرحلة الحادية عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل كاين ثلاثيته في الدقائق 63 و90+3 من ركلتي جزاء و90+5 رافعا رصيده الى 14 هدفا هذا الموسم فانفرد بصدارة لائحة الهدافين بفارق ثلاثة أهداف امام شريكه السابق مهاجم أينتراخت فرانكفورت الدولي المصري عمر مرموش.

كما هو الهدف الـ20 لكاين بعد أهدافه الستة في مسابقة دوري الابطال.

وعانى النادي البافاري الأمرين لتحقيق الفوز على الرغم من سيطرته على المجريات من البداية حتى النهاية لكنه اصطدم بدفاع منظم وحارس مرمى كرواتي متألق نيديليكو لابروفيتش الذي تألق في الذود عن عرينه.

واحتاج بايرن ميونيخ الى ركلتي جزاء وهدفين في الوفت القاتل لكاين في الدقيقتين 63 و90+3.

وكانت مواجهة أوغسبورغ بروفة للنادي البافاري قبل ثلاثة اختبارات نارية سيكون ملعب "أليانتس أرينا" مسرحا لاثنين: الثلاثاء المقبل أمام باريس سان جرمان، والثانية في الثالث من كانون الأول/ديسمبر المقبل أمام باير ليفركوزن في ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية، وبينهما سيحل بايرن ضيفا على بوروسيا دورتموند في الـ"كلاسيكر" السبت المقبل.

وهو الفوز الخامس تواليا لبايرن ميونيخ في الدوري دون ان تهتز شباكه في انجاز لم يحققه منذ آذار/مارس 2017، والتاسع هذا الموسم فعزز موقعه في الصدارة برصيد 29 نقطة مبتعدا مؤقتا بفارق ثماني نقاط عن اقرب مطارديه لايبزيغ الذي يحل ضيفا على هوفنهايم السبت.

وانتظر بايرن ميونيخ الدقيقة 13 لتشكيل خطورة على مرمى لابروفيتش بتسديدة قوية لليون غوريتسكا من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الايمن (13).

وهيأ جمال موسيالا كرة الى القائد يوزوا كيميش عند حافة المنطقة فسددها فوق العارضة (18).

وتدخل لابروفيتش في توقيت مناسب لقطع تمريرة عرضية للدولي الفرنسي مايكل أوليسيه من أمام كاين المتربص، ثم تصدى ببراعة لتسديدة موسيالا من مسافة قريبة (28).

وتابع لابروفيتش تألقه وأبعد تسديدة أخرى لموسيالا من داخل المنطقة (34).

وجرب اوليسيه حظه من ركلة حرة مباشرة مرت فوق العارضة (41)، وتوغل كاين داخل المنطقة وسدد كرة زاحفة بجوار القائم الايمن (42).

وأنقذ لابروفيتش مرماه من هدف محقق بابعاده تسديدة قوية لغوريتسكا الى ركنية (45+4)

وتابع بايرن ضغطه في الشوط الثاني، ولعب موسيالا رأسية من مسافة قريبة بين يدي الحارس لابروفيتش (47)، وردت العارضة رأسية لغوريستكا من مسافة قريبة (49).

وابعد لابروفيتش تسديدة لموسيالا من مسافة قريبة الى ركنية (53)، وسدد الدولي البرتغالي رافايل غيريرو كرة قوية من خارج المنطقة فوق العارضة (57).

وحصل بايرن على ركلة جزاء اثر لمسة يد للبديل الدنماركي مادس بيدرسن اثر محاولته ابعاد كرة عرضية امام المرمى فانبرى لها كاين بيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس لابروفيتش (59).

ودفع المدرب البلجيكي لبايرن ميونيخ فانسان كومباني بالثلاثي لوروا سانيه وسيرج غنابري والنمسوي كونراد لايمر بدلا من اوليسيه والفرنسي كينغسلي كومان وغريريرو (76).

وسدد موسيالا كرة قوية من خارج المنطقة ابعدها الحارس لابروفيتش بصعوبة الى ركنية (83).

ولعب كومباني ورقة المخضرم توماس مولر مكان موسيالا (89).

وحصل كاين على ركلة جزاء اثر عرقلته من المدافع كيفن شلوتربيك خلال محاولته متابعة عرضية لغنابري داخل المرمى الخالي. وطرد مدافع أوغسبورغ لتلقيه الانذار الثاني.

وعلى غرار ركلة الجزاء الأولى، لجأ الحكم الى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" للتأكد من صحتهما فانبرى لها بيمناه على يمين الحارس لابروفيتش (90+3).