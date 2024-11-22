اشارت معلومات "الجديد" الى تواصل جرى بين المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري علي حمدان والسفارة الأميركية بعد لقاءات المبعوث الاميركي اموس هوكشتاين في تل أبيب، ونُقل إلى عين التينة أجواء إيجابية.

كانت هذه تفاصيل خبر الجديد: تواصل جرى بين مستشار بري والسفارة الأميركية بعد لقاءات هوكشتاين في تل أبيب ونُقل إلى عين التينة أجواء إيجابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.