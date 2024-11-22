شكرا لقرائتكم خبر عن كونان أوبراين: روبن ويليامز دعمنى بعد طردى من برنامج The Tonight Show والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعم النجم الراحل روبن ويليامز، المذيع كونان أوبراين بعد طرده من برنامج The Tonight Show من خلال تنظيم يوم لركوب الدراجات معه، في حديثه مع إريك إيدل في حلقة حديثة من بود كاست Conan O’Brien Needs A Friend، تذكر مقدم البرامج الحوارية الأمريكي أوبراين كيف طردته قناة NBC بعد توليه تقديم البرنامج من جاي لينو في عام 2009، بعد سبعة أشهر فقط.

وكشف أوبراين قائلا: "لقد كنت محظوظًا بما يكفي لإجراء بعض التفاعلات الرائعة مع روبن ويليامز قبل وفاته، واحد من أكثر الأشياء التى لا تُنسى بالنسبة لي هو عندما مررت بكارثة برنامج Tonight Show، بعد طردى لم تكن لدى مهنة ولا أعرف ماذا سأفعل، كنت مستلقى على الأرض في غرفة المعيشة في منزلي، ورن هاتفي، إنه روبن ويليامز".

وتابع أوبراين قائلا:"كنت ولازالت لا أعرف حتى كيف حصل على رقم هاتفي، وسألنى ويليامز،" كيف حالك يا رئيس؟ "وقلت له، كما تعلم،"، ولكنه أجابنى بـ هدوء مؤكدا:ستكون بخير، ستكون رائعًا".

واستطرد أوبراين قائلا:" ثم أمرنى الممثل الراحل، الذي توفي منتحرًا عن عمر يناهز 63 عامًا في عام 2014، بالنزول إلى متجر الدراجات في سانتا مونيكا حيث قام بتجهيز دراجة لكى استئجارها لهذا اليوم".

وأضاف أوبراين عن هذه اللحظات قائلا:" أكد لى ويليامز أن ركوب الدراجة سيفيدنى، وأننى سأشعر بتحسن"، مؤكدا أن هذه التجربة صفت ذهنه وكانت بالضبط ما كان يحتاجه في ذلك الوقت.

وأنهى أوبراين حديثه مؤكدا: "لقد شكرت روبن مرات عديدة. لم أصدق أنه كان يفكر فيّ."