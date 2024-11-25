شكرا لقرائتكم خبر عن امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل يعادل فترة دراسية و3 نماذج امتحانية والان مع تفاصيل الخبر

تستعد المديريات التعليمية والإدارات لتقييم الطلاب فى اختبار شهر نوفمبر الجارى، حيث تستهدف الطلاب فى صفوف النقل من الثالث الابتدائي حتى الثانى الثانوى العام وتمثل امتحانات الشهر أهمية فى درجات الطلاب التى يتم إضافتها إلى أعمال السنة الدراسية، وتقعد الاختبارات الأسبوع الأخير من نوفمبر الجارى وبداية ديسمبر المقبل، وتكون عبارة عن فترة دراسية أو نصف فترة بواقع 3 نماذج امتحانية.

أكدت الوزارة على أن تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة (85%) وأسئلة مقالية بنسبة (15%) على أجزاء المقرر التي تم تدريسها خلال الشهر، بحيث يتم أداء الامتحانات ورقيًا بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوى العام لمدارس (الرسمى - الرسمى لغات - الخاص – الخدمات) طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية حيث يقوم الموجه الأول لكل مادة بعمل ثلاثة نماذج امتحانية تسلم لإدارة المدرسة لطباعتها.

وأضافت الوزارة، أنه بالنسبة لطلاب الصف الثاني الثانوي العام الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الانترنت، يؤدوا أسئلة الاختيار من متعدد إلكترونيًا والأسئلة المقالية ورقيًا، ويتم تسليم ورقة الأسئلة المقالية مع بداية زمن الامتحان كما هو متبع في العام الماضي، وفى حالة حدوث أي مشكلة تقنية فى أى مادة يتم أداء الامتحان ورقيًا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان، أما الطلاب المتواجدون بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت أو الطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت (الخاص - الخدمات) أو الطلبة الذين تعرضوا لفقدان التابلت (كسر – سرقة)- فيتم امتحانهم ورقيًا على أن يكون الامتحان الورقى هو نفسه الامتحان الإلكتروني.

