شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف جديدة بمصلحة الجمارك.. تعرف على الشروط والتفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تعلن مصلحة الجمارك المصرية عن حاجتها إلى تعيين 120 سائقًا طريق الندب بداية عام 2025، تأتي هذه الخطوة في إطار سعي المصلحة تلبية احتياجات العمل المتزايدة.

وقد اعلنت اليوم الأحد 24 / 11 / 2024 مصلحة الجمارك المصرية على موقع بوابة الوظائف الحكومية عن حاجاتها لندب 120 سائقا للانضمام للعمل في المصلحة.

وذلك وفقا لشــــروط التـقــديـم التالية:

1. أن يكون المتقدم متمتعاً بالجنسية المصرية .

2. أن يكون المتقـدم من المعينين على البــاب أول أجـور على درجة دائمـــة

3. أن يكون حاصلاً على مؤهل أقل من المتوسط.

4-الا يزيد السن عن 45 سنة

5-أن يجتاز تحليل المخدرات.

المهارات المطلوبة

أولا- المهارات الأساسية:

- أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة مهنية سارية في تاريخ نشر الإعلان.



- يقود السيارات الخاصة بالمصلحة لإنجاز الأعمال الموكلة إليه



- يستلم السيارة من الجراج بعد مراجعة محتواياتها للتأكد من توافر البنزين والزيوت والماء قبل القيام بها



- يستلم بونات الزيوت والبنزين بعد قيدها فى السجلات المخصصة لذلك



- ينقل العاملين من وإلى المواقع حسب أوامر الشغل المحررة والمعتمدة لذلك وكذلك نقل المهمات والألات وألادوات اللازمة للعمل .

-يقوم بالابلاغ عن الأعطال للرئاسة المباشرة وعن إحتياجات السيارة من قطع الغيار والمحافظة على السيارة وإتباع تعليمات المرور اثناء السير وعدم مخالفة خطوط السير الموضحة بأوامر الشغل

- يستخدم السيارة فى الأغراض المخصصة لها طبقاً للتكليفات الصادرة لها .

- يقوم بإعادة السيارة للجراج وكذا أوامر الشغل اليومى بعد إنتهاء العمل بهدف التأكد من استهلاك السيارة من مواد بترولية .

- يلتزم بما يصدر له من تعليمات وتكليفات ومنشورات وأوامر الشغل .

- يؤدى جميع ما يسند إليه من مهام أخرى متصلة بطبيعة عمل الوظيفة .

ثانيا المهارات الفنية:

المعرفة الكافية بالقوانين وقواعد المرور

لائق طبياً وبدنياً

القدرة على حسن التصرف فى الأزمات

الدقة والإنتباه فى التفاصيل

حسن السير والسلوك

ثالثا شروط المؤهل: مؤهل أقل من متوسط

المجموعة الوظيفية:

الغرض من الوظيفة :- قيادة مختلف المركبات بشكل أمن وسليم وفقاً للقواعد المرورية المعمول بها والحفاظ عليها من حيث التشغيل والنظافة.

المستندات المطلوبة:

1. صورة بطاقة الرقم القومى مدون عليها رقم التليفون

2. إرفاق صورة ضوئية من رخصة قيادة مهنية سارية في تاريخ نشر الإعلان.

3. بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل بخاتم شعار الجمهورية موضحاً به (الاسم ، تاريخ الميلاد ، المؤهل الحاصــــل عليه موضحا به التقدير العام ، تاريـــخ التعيين ، المجموعة النوعية التى ينتمى إليها ، الجــــزاءات إن وجــدت الإحالة للمحاكمة الجنائية أو التأديبية إن وجد، تقارير الكفاية عن آخر عامين ، الأجازات).



يتم إرسال الطلبات على العنوان التالى " مبنى A3 الدور السادس باب 14 جمرك الإسكندرية " باسم السيد العميد / رئيس قطاع الموارد البشرية وبناء القدرات لمدة شهر من تاريخ صدور الإعلان علماً بأنه لن يلتفت إلى الطلبات التى تقدم باليد أو التى ترد قبل صدور الإعلان المشار إليها أو التى بدون النموذج المرفق أو الغير مستوفاة لأحد الشروط الواردة بالإعلان.

الدخول على الرابط من هنا