شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستقبل بعثة أنيمبا النيجيرى ومسئولى المباراة استعدادا لمواجهة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

أتمت إدارة النادي المصري بقيادة إيهاب الساعي المدير التنفيذي كافة الترتيبات الخاصة باستقبال مسئولي مباراة أنيمبا النيجيري بالجولة الأولى من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وقد تم استقبال طاقم التحكيم المالي بقيادة حكم الساحة بوبو تراوري ومراقب الحكام البنيني توماس بوكو، وكذلك الأوغنديين يوسف أويو مراقب المباراة وهمفري ماندو المنسق الأمني للمباراة ، بالإضافة للمنسق العام للمباراة المالاوي تيانجاني باندا وأيضا المصري محمد السيسي المنسق الإعلامي للمباراة ومعه مسئول البث محمد إسماعيل.

وتم الحجز لكافة مسئولي المباراة بعدد من فنادق محافظة السويس، كما تم حجز ملاعب التدريب لطاقم التحكيم، ويواصل مسئولي المباراة عملهم حاليًا للإعداد للمؤتمر التنسيقي للمباراة والمقرر إقامته صباح الثلاثاء، وكذلك المؤتمرين الصحفيين لكلا المديرين الفنيين والمقرر إقامتهما مساء الثلاثاء أيضا.

ووصلت إلى مطار القاهرة الدولي بعثة نادي أنيمبا النيجيري وذلك استعدادًا لمباراة الجولة الأولى من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية والتي تجمعه بمضيفه النادي المصري والمقرر إقامتها في السادسة مساء الأربعاء على استاد السويس الجديد، حيث كان في استقبال البعثة والتي تضم 30 فردًا برئاسة ايمانويل ايفياني، المهندس عماد البرشة عضو مجلس إدارة النادي المصري وكل من أحمد متولي ومحمد صلاح مسئولي الشئون الإدارية بالنادي المصري والذين قاموا باصطحاب البعثة على الفور إلى الإسماعيلية للانتظام في معسكر مغلق حتى ليلة المباراة.











