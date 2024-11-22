اشارت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين إقليميين وأميركيين مطلعين، الى بدء تبلور ملامح اتفاق محتمل بين إسرائيل ولبنان. وذكرت بان هناك ما يدعو إلى التفاؤل الحذر بخصوص تسوية في لبنان.
ولفتت "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين إقليميين وأميركيين مطلعين، والى ان تفاصيل تنفيذ التسوية بشأن لبنان لا تزال بحاجة إلى اتفاق، وذكرت بان الاتفاق المحتمل يتضمن هدنة 60 يوما تنسحب خلالها إسرائيل من لبنان، وينسحب خلالها حزب الله لشمال نهر الليطاني.
كانت هذه تفاصيل خبر "نيويورك تايمز عن مسؤولين إقليميين وأميركيين مطلعين: بدء تبلور ملامح اتفاق محتمل بين إسرائيل ولبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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