شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج Territory: صورنا الفيلم فى درجة حرارة 20 تحت الصفر وكنا ننام فى كهوف خشب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المخرج أليكس جالان، بعد عرض فيلمه Territory بـ مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ 45، قائلا: "سعيد جدا بتواجدي معكم هنا في القاهرة بالرغم من البرد سواء في الفيلم أو القاعة، وبالتأكيد في الخارج الجو دافئ، كنا نصور في درجة حرارة تحت الـ 20 درجة مئوية، وبالتالى هذا صعب الحركة علينا بشكل كبير لأننا نتحرك من خلال الخيول فقط".

وأضاف أليكس: "كنا ننام في كهوف خشبية، ونعد الطعام ونقوم بإشعال النيران للتدفئة في نفس المكان، وكان المقصود أن نظهر التفاصيل التي يعيشها الشعب هناك بنفس الشكل، خاصة أنه في الشتاء تنزل السيدات والأطفال إلى الضيعة ويعيش الرجال بمفردهم ليتحملوا البرودة العالية وكانوا يحتاجون إلى إشعال عظام الحيوانات للتدفئة على سبيل المثال خوفا من اشتعال الكهوف المصنوعة من الأخشاب، ولم تكن هنالك أى عادات غريبة غير ركوب الخيول وذبح الخراف، بالإضافة إلى أنهم يأكلون اللحوم فى كل الأوقات، فحياتهم نفسها تعد غريبة".

وتابع أليكس قائلا: "العمل وثائقي، وبالتالي فإن داركو بيريك لم يترك حياته ليعيش هناك، ولكنه أخذ استراحة لكي يجرب شيئا جديدا، كما كان مقصودا أن تكون هنالك بعض المشاهد المكتوبة، لإضافة الدراما إلى العمل، كما ظهر داركو بيريك في بعض كبطل وجزء آخر كـ راوٍ".

وأنهي أليكس حديثه قائلا: "كان من المهم أن نعكس الطبيعة الخاصة بالسكان الأصليين، وفي المشهد الأخير كانت هذه مشاهد من كاميرا ركبها بيريك في الجبال، وظهر النمر 5 مرات وشعرت أنه يخبرنا أنه ظهر بعدنا رحلنا".

كما أكد مدير التصوير دافيد رودريجيز قائلا: "اهم نصيحة يمكنني تقديمها للعمل على فيلم وثائقي هي تقليل عدد فريق العمل لتسهيل الحركة، كما عليه أن ينقل الصورة الظاهرة أمامه كما هى، لا يغيير في الألوان أو الأشكال أو الأنماط".

فيلم "إقليم" للمخرج أليكس جالان، هو فيلم وثائقي يتناول أساليب حياة القدامى، وتدور أحداثه في سهوب آسيا الوسطى، حيث يعيش الرعاة القرغيز في صراع مع شبح ويحاول الصيادون والبدو الرحل التعايش وتقاسم الأرض.

ينطلق الممثل الصربي داركو بيريك -الذي اشتهر بدور هلسنكي في مسلسل "لا كاسا دي بابيل"- فى طريق الخلاص نحو الغرائز المفقودة، حيث تشهد جبال قيرغيزستان الشاهقة رحلة إلى حدود البرية.

وشهدت الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس FIAPF.