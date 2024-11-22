الامارات | مصر.. تحرك رسمي بعد فيديو "ضرب طفلة في الحضانة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 22 نوفمبر 2024

اعلنت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، إغلاق حضانة للأطفال، بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر اعتداء وُصف بـ"الوحشي"، استهدفت به مشرفة في حضانة، طفلة صغيرة أثناء شرح أحد الدروس.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، الأربعاء، أن وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، وجّهت بتشكيل لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، لإجراء تحقيق عاجل في الواقعة التي شهدتها قرية تطاي بمركز السنطة.

وكشف التحقيق أن الحادثة وقعت قبل شهرين، ولم يتقدم أهل الطفلة بشكوى رغم علمهم بها. كما تبين أن الحضانة تضم 83 طفلاً، مما يُعد مخالفة للترخيص الصادر لها، الذي يحدد العدد الأقصى بـ35 طفلاً.