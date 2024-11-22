النشرة: اخلاء مركز ايواء "متوسطة الزيتون الفاكهة" شمال بعلبك بسبب قرب المركز من احد المنازل المهددة

افاد مراسل "النشرة" في البقاع عن اخلاء مركز ايواء (متوسطة الزيتون الفاكهة) شمال بعلبك بسبب قرب المركز لاحد المنازل الذي تلقى اصحابه اتصالا بضرورة اخلاءه.

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