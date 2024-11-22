أنهى الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل ردم الحفرة التي تسببت بها الغارة يوم امس على طريق النبطية مرجعيون محلة الخردلي وأصبحت سالكة أمام السيارات.

كانت هذه تفاصيل خبر طريق النبطية مرجعيون باتت سالكة بعد ردم الحفرة من قبل الجيش واليونيفيل بعد غارة الأمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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